Российские звёзды рассказали, как готовят кожу к Новому году

По словам Елизаветы Боярской, секрет красоты — это сон, а на случай если его мало, у актрисы есть рецепт: протирать лицо кубиками травяного льда.

«Я готовлю настой ромашки, разливаю по формам и замораживаю. Лед снимает усталость, делает тон лица ровным и красивым», — рассказала она.

Теона Дольникова делает маску с использованием оливкового масла: к нему нужно добавить овсяные хлопья, киви и мёд. По мнению певицы, это идеальная поддержка для кожи зимой. Также можно освежиться, положив на глаза по кружку свежего огурца, а на лицо нанести сметану или йогурт.

Актриса Алла Юганова тоже делает натуральные маски — например, с бананом, тыквой, творогом, мёдом.

Кстати, самые популярные ингредиенты домашних масок — сезонные ягоды, фрукты, овощи и зелень. Но всё же использовать их нужно с осторожностью, предупредила врач-косметолог Елена Романенко. При неправильном использовании можно сделать лишь хуже.