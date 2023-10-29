Российский бездомный пёс растолстел почти до 100 кг. Теперь его лечат от ожирения

Как сообщили волонтёры на странице в своей официальной группе «Вконтакте», они не могут бросить пса, так как без лечения он точно погибнет. Но и с помощью бездомному пёсику возникли проблемы. Из-за большого веса он практически не ходит, а каждое движение доставляет ему боль. В туалет он соотвественно ходит под себя. По ночам он воет и поскуливает из-за боли.

При этом провести полноценный осмотр собаке почти невозможно. Её даже не могут перевести в стационар, так как там нет подходящих боксов. Рентген тоже сделать не получится: чтобы аппарат что-то показал, псу нужно похудеть хотя бы на 50 кг. Диетолог уже назначил четвероногому лечение, но нужна ещё куча обследований.

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