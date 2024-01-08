Российский блогер-миллионник бросил младенца в сугроб и нарвался на проверку

Депутат Госдумы Нина Останина после просмотра ролика Косенко пообещала написать жалобу на него в СК. Она сочла это видео «не просто безнравственным, но и преступным». Ведь даже если в кадре была кукла, блогер всё равно предлагал подписчикам «людоедскую модель поведения», отметила парламентарий.

Следом за Останиной историю прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что такие выходки бьют по общечеловеческим ценностям и разрушают «идеалы трепетного отношения к ребёнку». Заодно она припомнила Косенко, что вопросики к блогеру были и раньше.

«Кстати, своим видео блогер напомнил о своём существовании всем, в том числе, вероятно, и налоговым органам», — написала она.

Сам блогер заявил, что «душные подписчики» просто сливают свой негатив в его блоге. Он посоветовал всем хотя бы один день улыбаться каждые 30 минут и посмотреть, как будет меняться их жизнь, а не «выплёскивать в интернетах то, что у вас внутри».

Кстати, Косенко уже приходилось извиняться за странные выходки. В 2021 году он проехался по центру Москвы на Bentley, к крыше которого скотчем и верёвками была привязана девушка.

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