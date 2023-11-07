Жизнь
14:20, 07 ноября 2023
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Российский четвероклассник отметил окончание каникул и загремел в больницу

Российские школьники в этом учебном году уже успели сходить на каникулы — осенние продлились с 30 октября по 5 ноября. Каждый провёл эту неделю по-своему, очевидно, как и полагается детям. Но из Омска прилетела необычная и печальная история: ученик четвёртого класса в последний день отдыха где-то умудрился наклюкаться и слёг с алкогольным отравлением.

Российский четвероклассник отметил окончание каникул и загремел в больницу
© Freepik/DCStudio

Ребёнок пришёл домой поздно вечером в неадекватном состоянии, написало Om1.ru. Родители решили вызвать медиков. И не зря — они приняли решение везти мальчика в детскую клиническую больницу.

Врачи осмотрели необычного пациента и поставили диагноз «отравление этанолом».

Случившееся не прошло для семьи без последствий — с ней теперь будет работать отдел по делам несовершеннолетних.

А в Саратовской области ребёнок попал в больницу, после того как вылил себе в рот два литра монтажной пены. Ему пришлось делать экстренную операцию.

Редакция
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