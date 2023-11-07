Российский четвероклассник отметил окончание каникул и загремел в больницу

Ребёнок пришёл домой поздно вечером в неадекватном состоянии, написало Om1.ru. Родители решили вызвать медиков. И не зря — они приняли решение везти мальчика в детскую клиническую больницу.

Врачи осмотрели необычного пациента и поставили диагноз «отравление этанолом».

Случившееся не прошло для семьи без последствий — с ней теперь будет работать отдел по делам несовершеннолетних.

А в Саратовской области ребёнок попал в больницу, после того как вылил себе в рот два литра монтажной пены. Ему пришлось делать экстренную операцию.