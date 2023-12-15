Российский чиновник обвёл мошенников вокруг пальца благодаря простому приёму

По словам Логинова, мошенники, маскируясь под него, пишут подчинённым чуть ли не каждый день. Но определить, где настоящий начальник, тем уже не составляет труда.

Дело в том, что аферисты ставят на аватарку фото с официальных порталов органов власти, где Логинов с серьёзным лицом. А в свой реальный аккаунт он поставил снимок, на котором улыбается.

Чиновник добавил, что мошенники связываются и с ним. Некоторые пытаются шантажировать тем, что знают его адрес. А после откровений с журналистами они знают и его лайфхак.

До этого стало известно, что мэра Троицка в Челябинской области задержали за взятку. Но не деньгами, а беговой дорожкой. Чиновник, как считают следователи, обещал посодействовать местному бизнесмену. А он уверен, что это обычная месть.