Российский экс-губернатор получил 77 кило денег за элитный пентхаус

Сомнения у суда вызвал ещё и тот факт, что по документам посредником в сделке выступала женщина. Она якобы и получила всю наличку за дом. Суд засомневался, что она смогла бы дотащить столько денег даже до машины, рассказал источник Ura.ru.

По данным издания, представители экс-губернатора объяснили, что посредница не сама таскала деньги в машину — ей помогли специально нанятые люди. Тем не менее суд запросил дополнительные сведения.

Нынешний собственник — успешный бизнесмен, который вполне может позволить себе такие покупки, уверяют представители экс-губернатора. Тем более что, похоже, Дубровский сделал ему хорошую скидку: изначально он выставил апартаменты на продажу за 900 млн рублей.

Сделку требует расторгнуть финансовый управляющий Дубровского Иван Васин. Ранее экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Теперь Васин добивается, чтобы за счёт этой недвижимости можно было в том числе выплатить долги кредиторам.