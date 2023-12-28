Российский город стал родиной снежных баб благодаря слёту Дедов Морозов
Новосибирск провозгласил себя родиной снежных баб. Городской туристско-информационный центр зарегистрировал соответствующий товарный знак — «Родина снежных баб». Так что теперь у столицы Сибири официально появился новый символ — снежная баба. Прошлой зимой в городе проводили первый фестиваль снежных баб, который попал в Книгу рекордов России. Его участники слепили 130 снеговиков.
Идея сделать город родиной снежных баб пришла к новосибирским властям спонтанно. В 2022 году в городе проходил Всероссийский съезд Дедов Морозов. Его участники шутили: «Все деды на месте, а где же бабы?»
И вот спустя год у Новосибирска новый символ и новый праздничный маскот. А фестиваль снежных баб в городе собираются сделать ежегодным, сообщил ТАСС.
Рано или поздно в жизни каждого родителя наступает момент, когда ему нужно честно признаться ребёнку, что Деда Мороза не существует. Вот советы, как сделать этот разговор менее травматичным.