Российский город стал родиной снежных баб благодаря слёту Дедов Морозов

Идея сделать город родиной снежных баб пришла к новосибирским властям спонтанно. В 2022 году в городе проходил Всероссийский съезд Дедов Морозов. Его участники шутили: «Все деды на месте, а где же бабы?»

И вот спустя год у Новосибирска новый символ и новый праздничный маскот. А фестиваль снежных баб в городе собираются сделать ежегодным, сообщил ТАСС.

Рано или поздно в жизни каждого родителя наступает момент, когда ему нужно честно признаться ребёнку, что Деда Мороза не существует. Вот советы, как сделать этот разговор менее травматичным.