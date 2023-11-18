Скандал в российском вузе: всем беременным студенткам пообещали автоматы и выпуск без экзаменов

Как сообщил телеграм-канад Baza, ростовский институт 17 ноября опубликовал на своём сайте новость под заголовком «в поддержку семейных ценностей и демографического развития». Там говорилось, что руководство института социологии и регионоведения ЮФУ решило изменить политику в отношении беременных студенток. Сославшись на слова сенатора Маргариты Павловой, о том, что женщин нужно перестать ориентировать на получение высшего образования, авторы текста предложили ставить будущим мамам оценки автоматом.

Так они смогут освободиться от учёбы, получить диплом и посвятить себя семье и детям. Правда, предложение было действительно только для старшекурсниц, первокурсниц они хотели просто отчислять. Последним бонусом давалась возможность устроить детей в институт без экзаменов.

Когда Baza связалась с директором Института социологии и регионоведения ЮФУ Андреем Бедриком, то тот заявил, что заявление не соответствует действительности. Позже текст с сайта пропал. Бедрик не объяснил, был ли это взлом или чья-то ошибка.

Так что пока беременным придётся тоже учиться, как и всем остальным. Радует только то, что декретные выплаты в ближайшее время вырастут и молодым родителям станет чуть легче.