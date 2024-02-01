Российский каскадёр засветился у 50 Cent и собрался покорять Голливуд

«Что заставляет людей делать такое?» — прокомментировал 50 Cent видео с Чеботарёвым.

Ролик, который так понравился рэперу, каскадёр снял в декабре 2023 года. Чеботарёв рассказал телеграм-каналу Shot, что ему пришлось задействовать два самолёта, так что вышло недёшево — 300 000 рублей.

Как утверждает россиянин, это не единственное его видео, которое отметили в Голливуде. Чеботарёв даже собирается делать визу, потому что его постоянно зовут в США сниматься в кино.

Ранее стало известно, что звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт появится в фильме российского режиссёра.