Опубликовано 01 февраля 2024, 21:20
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Российский каскадёр засветился у 50 Cent и собрался покорять Голливуд
Каскадёр из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарёв планирует сделать карьеру в Голливуде. Внезапная слава обрушилась на россиянина, после того как один из его трюков прокомментировал американский рэпер 50 Cent. Музыкант выложил ролик с Чеботарёвым, где тот проехался на крыше авто и перепрыгнул крыло самолёта. Видео посмотрели 11 млн раз.
«Что заставляет людей делать такое?» — прокомментировал 50 Cent видео с Чеботарёвым.
Ролик, который так понравился рэперу, каскадёр снял в декабре 2023 года. Чеботарёв рассказал телеграм-каналу Shot, что ему пришлось задействовать два самолёта, так что вышло недёшево — 300 000 рублей.
Как утверждает россиянин, это не единственное его видео, которое отметили в Голливуде. Чеботарёв даже собирается делать визу, потому что его постоянно зовут в США сниматься в кино.
Ранее стало известно, что звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт появится в фильме российского режиссёра.