Российский хоккеист признался в пугающем хобби. На что не пойдёшь ради здоровья

Как рассказал спортсмен YouTube-каналу «Суперлига», он уже давно принимает такие пантовые ванны, считая, что они помогают поддерживать здоровье. Как часто он это делает или откуда берёт кровь — непонятно.

Раньше Капризов играл за ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Металлург», в 2017 году взял Кубок Гагарина вместе с ЦСКА, а в 2018 году даже стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. В «Миннесоту Уайлд» хоккеист перешёл в 2020 году.

Но не все спортсмены прибегают к таким экзотическим способам поправить здоровье. Например, фигурист Роман Костомаров справился по старинке и после долгой болезни и всех ампутаций в конце лета даже вышел на лёд. Вспомнить о знаменательном событии и том, что пришлось пережить фигуристу, можно здесь.