Российский мэр призвал горожан «пахать и рожать» и объяснил зачем

По словам Миненкова, «формула одна: мужик обязан пахать, женщина обязана рожать».

Мэр уверен, что, если не следовать этой формуле, Невинномысск, который сейчас «лучший город в лучшей стране мира», рискует превратиться во «всякие вот эти обоссанные Марсели» или американские города, по которым бродят наркоманы.

«Вымрем, если не будем рожать», — заключил чиновник.

В комментариях к его посту подписчики поинтересовались, какие условия лучший город страны готов предоставить молодым семьям. Впрочем, о финансовой стороне вопроса Миненков уже высказывался.

После того как в соцсетях его упрекнули за двусмысленное предложение о «подкрадывании» мужей к жёнам, мэр заявил, что задача мужчины — обеспечивать семью, а женщины — рожать минимум трёх детей. Он подчёркивал, что раньше детей заводили вообще без всякой поддержки от государства.