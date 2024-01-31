Жизнь
Опубликовано 31 января 2024, 16:40
1 мин.

Российский мэр призвал горожан «пахать и рожать» и объяснил зачем

Михаил Миненков, возглавляющий город на Ставрополье, похоже, встал на путь яростного борца за демографию. Чиновник со Ставрополья уже прославился в соцсетях тем, что призывал мужчин «подкрадываться к жёнам» ради повышения рождаемости. Теперь мэр придумал ещё аргументов в пользу улучшения демографической ситуации. Вот зачем, по его мнению, горожанам нужно «пахать и рожать».
Страница Михаила Миненкова во «ВКонтакте»

Страница Михаила Миненкова во «ВКонтакте»

По словам Миненкова, «формула одна: мужик обязан пахать, женщина обязана рожать».

Мэр уверен, что, если не следовать этой формуле, Невинномысск, который сейчас «лучший город в лучшей стране мира», рискует превратиться во «всякие вот эти обоссанные Марсели» или американские города, по которым бродят наркоманы.

«Вымрем, если не будем рожать», — заключил чиновник.

В комментариях к его посту подписчики поинтересовались, какие условия лучший город страны готов предоставить молодым семьям. Впрочем, о финансовой стороне вопроса Миненков уже высказывался.

После того как в соцсетях его упрекнули за двусмысленное предложение о «подкрадывании» мужей к жёнам, мэр заявил, что задача мужчины — обеспечивать семью, а женщины — рожать минимум трёх детей. Он подчёркивал, что раньше детей заводили вообще без всякой поддержки от государства.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.