Российский мэр призвал стирать пакеты как в 90-х

Метшин объяснил, что если не думать об экологии, то люди могут просто утонуть в мусоре. Причём в прямом смысле слова.

По словам чиновника, те объёмы мусора, которые обрушились на Казань, губительны. И поэтому на ближайшие годы вопрос экологии должен стать главным и приоритетным.

Метшин выразил надежду, что жители хотят жить и растить своих детей и внуков в благополучной и здоровой атмосфере. Глава столицы Татарстана поручил заняться этим вопросом главе исполкома Казани Рустему Гафарову.

Экологическая проблема не зря считается глобальной. И дело тут не только в мусоре. Например, жители крупных городов уже давно заметили, что воробьёв стало меньше. О причинах такого явления рассказали тут.