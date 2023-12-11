Российский мэр призвал стирать пакеты как в 90-х
Мэр Казани Ильсур Метшин предложил стирать пакеты ради сокращения потребления пластика. На деловом понедельнике глава города отметил, что так уже делает его преподаватель по английскому. Метшин назвал его самодостаточным человеком и пояснил, что дело тут не в деньгах, а в уважении к природе и к завтрашнему дню. По его словам, вопрос экологии нельзя откладывать на потом.
Официальная страница Ильсура Метшина
Метшин объяснил, что если не думать об экологии, то люди могут просто утонуть в мусоре. Причём в прямом смысле слова.
По словам чиновника, те объёмы мусора, которые обрушились на Казань, губительны. И поэтому на ближайшие годы вопрос экологии должен стать главным и приоритетным.
Метшин выразил надежду, что жители хотят жить и растить своих детей и внуков в благополучной и здоровой атмосфере. Глава столицы Татарстана поручил заняться этим вопросом главе исполкома Казани Рустему Гафарову.
Экологическая проблема не зря считается глобальной. И дело тут не только в мусоре. Например, жители крупных городов уже давно заметили, что воробьёв стало меньше. О причинах такого явления рассказали тут.