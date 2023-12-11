Жизнь
21:20, 11 декабря 2023
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Российский мэр призвал стирать пакеты как в 90-х

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил стирать пакеты ради сокращения потребления пластика. На деловом понедельнике глава города отметил, что так уже делает его преподаватель по английскому. Метшин назвал его самодостаточным человеком и пояснил, что дело тут не в деньгах, а в уважении к природе и к завтрашнему дню. По его словам, вопрос экологии нельзя откладывать на потом.

Официальная страница Ильсура Метшина

Официальная страница Ильсура Метшина

Метшин объяснил, что если не думать об экологии, то люди могут просто утонуть в мусоре. Причём в прямом смысле слова.

По словам чиновника, те объёмы мусора, которые обрушились на Казань, губительны. И поэтому на ближайшие годы вопрос экологии должен стать главным и приоритетным.

Метшин выразил надежду, что жители хотят жить и растить своих детей и внуков в благополучной и здоровой атмосфере. Глава столицы Татарстана поручил заняться этим вопросом главе исполкома Казани Рустему Гафарову.

Экологическая проблема не зря считается глобальной. И дело тут не только в мусоре. Например, жители крупных городов уже давно заметили, что воробьёв стало меньше. О причинах такого явления рассказали тут.

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