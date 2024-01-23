Выжившему при крушении российскому пилоту грозит до 10 лет тюрьмы

Рухнувший Falcon 10 значится на балансе компании «Атлетик групп», а она принадлежит супруге пилота Аркадия Грачёва — Екатерине Агаповой, сообщил Mash. Её фирма никогда не занималась пассажирскими перевозками и не имела на это лицензии, завили журналисты.

Для легализации полётов супруги создали другую фирму — «Джет аэро». Она оформлена на Грачёва и второго пилота упавшего Falcon 10 — Дмитрия Белякова. На основании этих данных силовики завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Самое суровое наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей. По сведениям СМИ, у пилотов был минимальный опыт работы с самолётами типа Falcon 10. Из-за этого они могли неправильно рассчитать нужный для перелёта объём топлива при дозаправке в Индии.

Трагедия произошла 21 января. Самолёт Falcon 10 вылетел из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились россияне, которые сопровождали больную россиянку Анну Евсюкову — она отдыхала в Таиланде вместе с семьёй. Вместе с Анной был её муж Анатолий, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс.

Анна и Анатолий Евсюковы погибли. Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв, а также медики Павел Попов и Игорь Сывороткин выжили. Им оказали помощь в Афганистане.