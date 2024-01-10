Российский путешественник пропал во время кругосветки. Следы ведут в Шотландию

Обломки яхты и труп обнаружили возле города Аллапул, сообщил Shot. Российское генконсульство в Эдинбурге проверяет сообщения о том, что лодка «Вперёд» Романа Титова потерпела крушение у берегов Шотландии.

В своё первое кругосветное путешествие Титов отправился в ноябре 2021 года из норвежского Тёнсберга. И тогда его судно едва не утонуло у берега всё той же Шотландии: ветер перевернул лодку, она обесточилась, и россиянин остался без связи. Также у яхты сломалась мачта, вышел из строя дизельный двигатель.

Но смекалистому Титову удалось установить самодельную мачту и починить двигатель. Через 17 дней после инцидента он привёл яхту в шотландский порт Аллапул.

Вновь в путешествие Титов отправился 13 декабря 2022-го. Похоже, в этот раз ему так уже не повезло. У путешественника остались четверо детей. Он капитан-лейтенант запаса, экс-штурман атомной подлодки. Также Титов возглавляет подмосковный яхт-клуб «Берёзки».

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