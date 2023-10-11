Российский школьник вложил 2 млн рублей родителей в онлайн-казино

В конце августа подросток встретил в компьютерном клубе знакомых, которые тут же предложили ему срубить лёгких денег в онлайн-казино. У школьника проснулся азарт — он сбегал домой, залез в родительскую копилку и пришёл играть к приятелю уже в качестве миллионера.

Как пишет Baza, все родительские деньги парень перевёл на аккаунт и начал было крутить рулетку. Но тут внезапно домой вернулся отец друга, и юным игрокам пришлось отложить игру.

Дома подросток снова попробовал зайти в свой аккаунт, но тот оказался заблокирован. Парень провёл собственное расследование и выяснил, что он забыл разлогиниться перед уходом и в его личный кабинет пробрался один из приятелей, поменял пароль и забрал лежавшие на счету миллионы.

Когда юноша попытался вызвать приятеля на разговор, оказалось, что тот пришёл на встречу не один, а с тремя взрослыми мужчинами. Они представились сотрудниками ФСБ и налоговой. И сообщили, что это не друг должен школьнику, а наоборот — парень должен сверху ещё 1 млн.

Подросток сбежал от подозрительной компании и ничего не стал рассказывать родителям. Пропажу денег они обнаружили только через пару месяцев. Тогда-то всей семье пришлось идти в полицию.