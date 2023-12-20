Российских депутатов на иномарках лишили денег на бензин

Как заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, ей в Челябинской области предоставляют Toyota Camry, но скоро предоставят другой автомобиль. Какой именно — она пока не знает. Лантратова уточнила, что о новых мерах уже сообщили властям всех регионов.

Ранее Минпромторг опубликовал список авто, на которых следует разъезжать депутатам. В него вошли Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY), Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Ранее пересадить депутатов на отечественные машины предложил Владимир Путин, а Госдума его поддержала.