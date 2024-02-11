Как сообщает СМИ, в 2020 году в Анталье постоянно жило более 94 000 иностранцев, но в 2022 году их количество приблизилось к 173 000 человек. Из-за этого в несколько раз взлетели цены на жильё, а предложения стали быстро заканчиваться. Поэтому владельцы квартир принялись выселять госслужащих (учителей и полицейских), которых отправили в Анталью, — лишь бы сдать побольше жилья иностранцам.

Из-за такой карусели правительство закрыло от приезжих 10 районов и перестало одобрять вид на жительство. Для мигрантов, которые уже давно жили в Турции, документы продлевали, но новым иностранцам их не выдавали. Поэтому россиянам и украинцам пришлось собираться и уезжать куда-то ещё. Основная масса рванула на Бали, в Дубай, Сербию, Таиланд и другие места.

Ранее же сообщалось о том, что туризм в Турции наоборот процветает — можно даже нередко урвать путёвку со скидкой. Подробнее узнать об этом можно здесь.