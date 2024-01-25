Российских школьников отправят на каникулы в Северную Корею

Как отметил Кожемяко, Приморье может стать площадкой, через которую будет идти турпоток в Северную Корею. За счёт этого регион намерен развить гостиничный бизнес и сферу туризма.

Он добавил, что к наращиванию потока туристов готовы и в КНДР. Они подготовили уже всю инфраструктуру. Кожемяко рассказал, что лично осмотрел зимний курорт, расположенный в 150 км от Хасанского района Приморья. «Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков. Оборудованы оснежители, хорошие кабины, хорошие подъёмники, великолепная гостиница, спа-зона, рестораны, новое прокатное оборудование», — сказал он.

Недалеко есть летний курорт с пятикилометровым пляжем, добавил Кожемяко. Первая коллективная поездка россиян в КНДР состоится в феврале.

О том, когда покупать горящие путёвки в тёплые страны, рассказали в этом материале.