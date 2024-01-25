Жизнь
Опубликовано 25 января 2024, 13:20
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Российских школьников отправят на каникулы в Северную Корею

Глава Приморья Олег Кожемяко объяснил, что в планах отправлять детей на летний отдых в КНДР. Дело в том, что регион активно восстанавливает практику туристических поездок в Северную Корею и хочет стать транзитной площадкой для путешественников. Губернатор Кожемяко напомнил, что в советское время туда организовывались массовые поездки взрослых. Дети тоже отдыхали в КНДР на летних каникулах, и эту практику нужно возвращать.
kremlin.ru

kremlin.ru

Как отметил Кожемяко, Приморье может стать площадкой, через которую будет идти турпоток в Северную Корею. За счёт этого регион намерен развить гостиничный бизнес и сферу туризма.

Он добавил, что к наращиванию потока туристов готовы и в КНДР. Они подготовили уже всю инфраструктуру. Кожемяко рассказал, что лично осмотрел зимний курорт, расположенный в 150 км от Хасанского района Приморья. «Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков. Оборудованы оснежители, хорошие кабины, хорошие подъёмники, великолепная гостиница, спа-зона, рестораны, новое прокатное оборудование», — сказал он.

Недалеко есть летний курорт с пятикилометровым пляжем, добавил Кожемяко. Первая коллективная поездка россиян в КНДР состоится в феврале.

О том, когда покупать горящие путёвки в тёплые страны, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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