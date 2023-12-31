Российских вахтовиков спасли после трёх дней скитаний по глухой тайге
Люди часто не подготовлены к проблемам, которые их настигают. Вот и четверо вахтовиков никак не ожидали, что их транспорт сломается в непроходимой тайге. Первый день оказался самым сложным — мужчины просто брели через лес в сторону своей вахты, а ночевали на морозе. На следующий обнаружили домик охотника, остановились там и стали ждать помощи.
Сибиряков разыскивали полицейские на вертолёте. В какой-то момент потерявшиеся услышали звук лопастей и принялись махать. Так их и спасли.
Позже выяснилось, что вахтовиков подвела аэролодка.
«Мы с сотрудниками нашей организации осуществляли заброску людей и продуктов на лесную деляну в труднодоступные участки по реке Елтырёва на аэролодке. После 100–120 км пути она сломалась. Мы приняли решение, поскольку связи не было, выдвигаться в сторону вахты», — рассказал один из потерявшихся.
А в Челябинской области школьник провалился в колодец, который было незаметно из-за снега. Мальчик сам вызвал спасателей и рассказал, где его искать.