Российских вахтовиков спасли после трёх дней скитаний по глухой тайге

Сибиряков разыскивали полицейские на вертолёте. В какой-то момент потерявшиеся услышали звук лопастей и принялись махать. Так их и спасли.

Позже выяснилось, что вахтовиков подвела аэролодка.

«Мы с сотрудниками нашей организации осуществляли заброску людей и продуктов на лесную деляну в труднодоступные участки по реке Елтырёва на аэролодке. После 100–120 км пути она сломалась. Мы приняли решение, поскольку связи не было, выдвигаться в сторону вахты», — рассказал один из потерявшихся.

А в Челябинской области школьник провалился в колодец, который было незаметно из-за снега. Мальчик сам вызвал спасателей и рассказал, где его искать.