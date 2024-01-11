Российским геймерам предложили аналог SimCity с традиционными ценностями

Российский аналог SimCity придумали умельцы из Донского государственного технического университета. Они создают его на движке Unreal Engine 5.

Суть та же, что и в других подобных играх: геймеры будут развивать собственный мегаполис и следить за судьбой его жителей. У каждого горожанина будет свой пол, возраст, уровень образования и здоровья.

В игре будет поощряться создание традиционных семей, так как это стимулирует дальнейшее развитие города и, соответственно, количество виртуальных жителей будет расти быстрее, рассказали создатели игры «Известиям».

Они добавили, что в игре не будет представителей ЛГБТ, поскольку в однополых браках не рождаются дети, то есть их наличие напрямую влияло бы на численность населения в городе.

Основная цель игрока, по задумке создателей, — обустроить город и сделать так, чтобы его жители были полностью довольны инфраструктурой. Для этого нужно будет, к примеру, следить за уровнем образования виртуальных жителей, количеством врачей, уборкой мусора и т. д., сообщили авторы идеи.

Пока разработчики делают игру только для персональных компьютеров, которая будет распространяться в VK Play, Steam, Epic Games по модели Free-to-play, то есть игроки смогут скачать её бесплатно, но придётся платить за дополнительный контент. Демоверсия игры должна выйти летом 2024 года.

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