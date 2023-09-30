Российским водителям напомнили, какие препараты из домашней аптечки нельзя за рулём

Если уж вы решили ограничиться самолечением, внимательно прочитайте инструкцию к препарату, который собираетесь принимать, посоветовала врач. Точно нельзя садиться за руль, если в списке побочных эффектов указаны:

сонливость,

головокружение,

тошнота,

снижение концентрации и заторможенность,

затуманенность зрения.

Опасность в том, что при таких побочках вам может казаться, что вы прекрасно себя чувствуете, но ваша нервная система под влиянием препарата может вовремя не среагировать на экстренную ситуацию. Причём снижение реакции даже на доли секунд может быть смертельно опасным, предупредила доктор в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Вот с какими лекарствами она рекомендовала проявлять особую осторожность:

снотворные,

противоаллергические средства,

антидепрессанты,

миорелаксанты,

обезболивающие с кодеином,

антигипертензивные средства.

Водителям стоит внимательно относиться не только к лекарствам, но даже к БАДам и травяным сборам, если в их составе есть:

мята,

душица,

пустырник,

валериана,

хмель и другие растения.

После приёма таких препаратов лучше не садиться за руль как минимум 10–12 часов, подытожила Филева.