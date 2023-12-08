Российским водителям приготовили новые штрафы. Казалось бы, при чём тут кенгуру

Закон, контролирующий «эффект кенгуру», работал до 2021 года, но тогда водителей штрафовали за среднюю скорость как за обычное превышение, потому что в правилах никакой средней скорости не существовало. Теперь же её хотят добавить.

Что это вообще такое? На каждом участке дороги будет своя средняя скорость. На неё будет указывать время, за которое водитель при всех принятых скоростных ограничениях будет преодолевать участок дороги от камеры до камеры. И если он пройдёт его быстрее, то очевидно, что кто-то снова скенгурятничал.

Нововведения хотели назначить на 1 марта 2024 года, но потом перенесли их на 1 сентября. Во многих регионах поддержали инициативу, но МВД ещё в 2022 году выступало против, потому что не совсем понятно, как это будет работать и как определять место, где случилось превышение.

А за что штрафуют водителей уже с 1 декабря — читайте здесь.