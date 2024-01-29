Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года. У неё в крови нашли допинг

Что произошло

«Камила Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начинающейся с 25 декабря 2021 года», — говорится на сайте Спортивного арбитражного суда.

По решению суда Валиева лишится девяти титулов, завоеванных с 25 декабря 2021 года. А именно:

титула чемпионки России — 2022;

титула чемпионки Европы — 2022;

Олимпийской чемпионки в команде — 2022;

золота 1-го этапа Гран-при России 2022/23;

золота 3-го этапа Гран-при России 2022/23;

титула чемпионки России по прыжкам — 2023;

серебра чемпионата России — 2023;

серебра финала Гран-при России 2022/23;

золота 6-го этапа Гран-при России 2023/24;

бронзы чемпионата России — 2024.

Слушания по делу 17-летней фигуристки проходили 26-28 сентября и 9-10 ноября. Сама Валиев участвовала в них онлайн.

Что за допинг-скандал

В феврале 2022 года Валиева стала чемпионкой XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Но золотую медали не вручили ни ей, ни другим россиянам из команды. Всё из-за того, что в 2021 году на чемпионате России фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин. Это средство защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок, но с 2014 года запрещено в спорте, как допинг.

Результат проверки пробы Валиевой обнародовали только в феврале 2022 года во время Игр. Фигуристка объяснила попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что его принимал для сердца ее дедушка.

В Олимпийском комитете России говорили, что Валиева до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показали отрицательный результат.

Независимый дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе 2023 года согласился с тем, что Валиева нарушила допинговые правила. Однако отметил, что в действиях спортсменки не было никакой вины или халатности. В итоге комитет лишил спортсменку только золота чемпионата России 2021 года.

Как хотели наказать Валиеву

Итоговое решение по делу Валиевой должен был вынести CAS, для чего в него обратились сразу несколько организаций и сама спортсменка. Вот что они просили:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — дисквалифицировать Валиеву на 4 года, лишить россиянку наград.

Международный союз конькобежцев (ISU) — отстранить Валиеву на 4 года или на 2 года начиная с 25 декабря 2021-го с аннулированием всех результатов с этой даты.

РУСАДА — отменить решение независимого дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА и признать, что спортсменка нарушила антидопинговые правила РУСАДА. Ограничиться выговором.

Сама Валиева — была согласна только на двухлетнюю дисквалификацию с сохранением результатов соревнований.

В ноябре 2023 года из-за допинга досталось ещё одному российскому спортсмену — брату бойца бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Усмана Нурмагомедова, который выступает в Bellator MMA, дисквалифицировали на 6 месяцев в США из-за запрещённого вещества в крови.

Чем известна Валиева

Имя Валиевой в фигурном катании у многих ассоциируется с рекордами. Осенью 2021 года на турнире «Челленджер» в Финляндии она победила, побив два мировых рекорда (по количеству баллов в произвольной и по сумме двух программ). До этого принадлежали россиянкам Александре Трусовой и Алене Касторной.

На Гран-при в Сочи Валиева установила сразу три мировых рекорда: в короткой и произвольной программе, а также по сумме за две программы.

На Олимпиаде в Пекине на командном туре Валиева стала первой женщиной в истории Олимпиад, которая сделала прыжок в четыре оборота. Также она стала четвертой в мире и первой европейкой, исполнившей тройной аксель на Играх.

Успехи в фигурном катании и скандал с допингом сделали Валиеву одной из самых популярных спортсменок в России. В Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Валиева набрала свыше 1,3 млн подписчиков. До ОИ-2022 их было 200 000. Фигуристка даже удостоилась личного подарка от президента. В 2022 году Владимир Путин вручил спортсменке шкатулку с платочком.