Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 10:40
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Россия без «Дымка». Хит Ицыка Цыпера заблокировали на YouTube после жалоб

Суперхит музыканта хаус-шансона Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) появился в январе из ниоткуда и смог по хайповости побить рекорд саундтрека из «Слова пацана» — песни «Пыяла» группы «Аигел», а это заявка на победу. Ролик исполнителя на песню «Дымок» в короткие сроки набрал 17 млн просмотров, но затем его заблокировали в России.
Россия без «Дымка». Хит Ицыка Цыпера заблокировали на YouTube после жалоб
© кадр из видео / YouTube-канал «Ицык Цыпер»

Если вдруг захочется сейчас ознакомиться с популярным треком «Дымок», а точнее клипом на него, то ролик не запустится и появится предупреждение — «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

Всего неделю назад общественники попросили Генпрокуратуру проверить хит Цыпера и заблокировать его. По мнению активистов, шансонье популяризирует запрещённые вещества и их употребление.

Кто такой Ицык Цыпер?

Этим вопросом задаются многие — уроженец Украины Игорь Цыба давно живёт в Казахстане вместе с сыном. Он закончил Костанайский строительный колледж, затем отслужил в армии, а после ушёл в бизнес. Профессионально музыкой мужчина никогда не занимался, хоть и выучился играть на нескольких инструментах и петь.

Он записывал песни в стиле шансон, но, добавив электронную обработку, освежил жанр. Особой популярности он не получал, пока в соцсетях не залетел его трек «Дымок». И внезапно пользователи Сети принялись делать на него пародии и записывать под него ролики.

В короткие сроки хит подвинул в чартах песню «Пыяла» группы «Аигел», которая стала саундтреком к сериалу «Слово пацана», и дополнительно говорить о её популярности и весе в чарте не нужно.

Автор:Ника Белова
Редакция
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