Россия запустит аналог «Евровидения». Кто сможет принять участие?

На встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, Любимова отметила, что Россия выступает с инициативой запустить сразу два новых формата сотрудничества:

самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию;

музыкальный конкурс «Интервидение».

По её словам, о музыкальном конкурсе позже больше расскажет гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Эрнст, в свою очередь, уточнил, что проект постараются запустить в 2024 году. Конкурс будет проводиться ежегодно.

Он добавил, что это будет «свободная трибуна» без ограничений. Россия рассчитывает, что в «Интервидении» примут участие страны БРИКС и другие страны. Правила мероприятия будет определять постоянно действующий оргкомитет, а судить конкурсантов будет национальное жюри.

Проект под названием «Интервидение» уже [существовал](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8). Это тоже был песенный конкурс, куда входили в основном страны социалистического лагеря. Он проходил в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте в 1977–1980-х годах.