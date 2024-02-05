Россиян 5 февраля ждёт магнитная буря. Хорошая новость тоже есть

Прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их расчётам, геомагнитные волнения пройдут в ночь на 5 февраля, а ранним утром могут перерасти в настоящую магнитную бурю. Благо ожидаемый уровень — G1, а это значит — слабый.

Ко второй половине дня всё должно наладиться.

Ранее учёные заявляли, что геомагнитная активность почти весь февраль будет в пределах «зелёной зоны».