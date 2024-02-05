Опубликовано 05 февраля 2024, 09:20
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Россиян 5 февраля ждёт магнитная буря. Хорошая новость тоже есть
Немало россиян боятся магнитных бурь из-за того, что знают — придётся несладко. Они чувствуют резкое ухудшение состояния: начинает болеть голова, скачет давление, меняется настроение и так далее — у каждого свои проявления. При этом на радость были недавние новости о том, что в феврале магнитных бурь не ожидается. Но внезапно оказалось, что одна может произойти уже вот-вот — 5 февраля.
Прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их расчётам, геомагнитные волнения пройдут в ночь на 5 февраля, а ранним утром могут перерасти в настоящую магнитную бурю. Благо ожидаемый уровень — G1, а это значит — слабый.
Ко второй половине дня всё должно наладиться.
Ранее учёные заявляли, что геомагнитная активность почти весь февраль будет в пределах «зелёной зоны».