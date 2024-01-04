Россиян напугали подкожными прыщами и рассказали, как с ними бороться

По её словам, подкожными прыщами называют разные вещи. Это может быть закрытый комедон, пустула (гнойничок), небольшая киста или любое другое высыпание глубоко под кожей. Если воспаления нет, то опасности такие комедоны не представляют.

Но если подкожный узел уже покраснел и болит — ситуация серьёзнее. Из-за размножения патогенных бактерий такой прыщ может долго заживать и оставить шрам. Чаще всего высыпания появляются на щеках, подбородке и верхней части спины. Степень болезни определяют в зависимости от количества прыщей: при 10 комедонах говорят о лёгкой степени угревой болезни, при более 50 — очень тяжёлой.

Возникают такие высыпания по тем же причинам, что и все остальные прыщи:

активная работа сальных желёз;

размножение бактерий внутри прыща;

нарушение процесса ороговения кожи.

Бороться самому с подкожными прыщами нельзя, отметила врач. Если попытаться расковырять такое высыпание, то можно усилить воспаление, спровоцировать присоединение вторичной инфекции. Лучше воздействовать на причину: подобрать более подходящий уход, сменить косметику, скорректировать диету. Иногда нужны будут и антибиотики.

Для более комплексного лечения прыщи нужно будет «вытянуть». Это делают с помощью борно-нафталановой пасты или ихтиоловой мази. Когда воспаление созревает, его должен будет удалить врач, чтобы не оставить рубцов. Также могут потребоваться фототерапия и пилинги.

О том, как убрать следы, оставшиеся от прыщей, читайте в этом материале.