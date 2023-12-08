Россиян предупредили о 50-градусных морозах

По их сообщениям, похолодание придётся на выходные и начало следующей недели. Среднесуточная температура упадёт на 15–24 градуса от нормы для начала декабря.

С 10 по 13 декабря в центре Красноярского края температура будет варьироваться от –45 до –47 градусов, а на севере она опустится до –50. Бонусом к жуткому холоду может добавиться и гололёд. Компания «Краском», которая поставляет воду в дома красноярцев, заявила, что отменяет все плановые отключения.

В Хакасии с 9 по 14 декабря обещают снижение среднесуточной температуры на 12 градусов и более, а в Туве похолодает до –37.

У москвичей тоже пока всё стабильно — холодно и повсюду высокие сугробы, которые можно преодолеть с большим трудом. Надеяться, что они растают, не стоит, температура до конца недели точно не опустится, а солнца недостаточно, чтобы растопить столько снега.

Как же в такие морозы не отморозить всё самое дорогое? Врач Владимир Зайцев дал несколько советов.