Россиян предупредили о 50-градусных морозах
Декабрь вроде только начался, но в некоторых уголках России зима уже лютует вовсю. То, что подмораживать стало не по-детски, заметили даже в Москве, но хуже всего приходится северным регионам. Там среднесуточная температура будет ниже на 15–24 градуса. И просто шапки с перчатками будет явно недостаточно. Об аномальных морозах в Красноярске и Хакасии предупредили в местных управлениях МЧС.
По их сообщениям, похолодание придётся на выходные и начало следующей недели. Среднесуточная температура упадёт на 15–24 градуса от нормы для начала декабря.
С 10 по 13 декабря в центре Красноярского края температура будет варьироваться от –45 до –47 градусов, а на севере она опустится до –50. Бонусом к жуткому холоду может добавиться и гололёд. Компания «Краском», которая поставляет воду в дома красноярцев, заявила, что отменяет все плановые отключения.
В Хакасии с 9 по 14 декабря обещают снижение среднесуточной температуры на 12 градусов и более, а в Туве похолодает до –37.
У москвичей тоже пока всё стабильно — холодно и повсюду высокие сугробы, которые можно преодолеть с большим трудом. Надеяться, что они растают, не стоит, температура до конца недели точно не опустится, а солнца недостаточно, чтобы растопить столько снега.
Как же в такие морозы не отморозить всё самое дорогое? Врач Владимир Зайцев дал несколько советов.