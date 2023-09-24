Россиян предупредили о «барических депрессиях» в октябре

«Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже», — рассказал Вильфанда в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, «барические депрессии» приносят ненастную погоду и похолодания. Самым «депрессивным» месяцем традиционно считается ноябрь.

Особенно барическая депрессия может сказаться на метеозависимых. По словам невролога Елены Соповой, метеочувствительность — это логичная реакция организма на воздействие метеорологических факторов. То есть не на саму природу, а на её резкие изменения.

«Человек восприимчив к колебаниям погоды из-за ослабленного иммунитета, хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. И если есть хроническое заболевание, то во время неблагоприятных погодных условий необходима лекарственная профилактика и пристальное наблюдение к своим ощущениям и самочувствию», — посоветовала она.

Эксперт призвала не забывать об укреплении иммунитета. Можно пить витаминно-минеральные комплексы.