Россиян предупредили о мухах-кровососках, которых легко спутать с клещами

Из-за схожести лосиных мух с клещами ходит популярный миф, что клещи якобы прыгают с деревьев. Но клещи подкарауливают животных и людей в траве.

На территории Европейской России люди в основном встречаются с одним видом мух-кровососок — Lipopténa cérvi. Они свободно перемещаются по лесу и плохо летают. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский рассказал, что у мух-кровососок, чей период активности приходится на осень, 6 ног, в то время как у клещей — 8. К тому же, в отличие от последних, они прыгают на жертву с высоты.

Учёный предупредил, что есть вероятность, что мухи-кровососки, как и иксодовые клещи, переносят болезнь Лайма, поэтому встречи с ними лучше избегать.

«Попав на тело хозяина, они сбрасывают свои крылья, которые им больше не нужны, а затем обустраиваются в шерстяном покрове животного. Здесь они питаются его кровью и размножаются, причем активно размножаться начинают ближе к осени, поэтому именно в это время вероятность встречи с ними наиболее высока. В целом взрослые особи начинают встречаться со второй половины лета», — пояснил энтомолог.