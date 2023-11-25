Россиян предупредили о погоде в декабре. Такого не было 70 лет

По его словам, у грядущего декабря есть немалые шансы побить рекорд 1952 года. Тогда в первую неделю декабря сугробы достигли 27–31 см — это в четыре раза больше, чем средние значения за многие годы.

«Спасибо» за это нужно сказать активности южных циклонов. До 4-го декабря на европейской территории страны таких прогнозируется как минимум четыре штуки.

Сильные снегопады ожидаются 27 и 30 ноября, а ещё 3 декабря. Так что к конце следующей недели (27 ноября — 3 декабря) сугробы могут достигнуть высоты 30–32 см. И это всё только в Москве, в Подмосковье снега насыпет ещё больше — 36–38 см.

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