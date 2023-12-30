Россиян предупредили о зимней стуже на Новый год

Погода на январь 2024: начало месяца

Центральный ФО

Метеоролог рассказал, что с 1 по 5 января аномально холодная погода ожидается в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях. Температура — до минус 22–28 градусов, в Ярославской и Костромской — до минус 30.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях будет до 15–24 градусов мороза.

Северо-Западный ФО

Здесь холода прогнозируют с 30 декабря по 3 января. Мурманская и Новгородская области — до –25 градусов, Ленинградская — до –29, Карелия — до –30, Архангельская область — до –34 градусов.

Поволжье

В ближайшие дни местами температура будет ниже нормы на 10–17 градусов. В Кировской области обещают морозы до 34 градусов, в Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии — 27 градусов, а в Татарстане и Ульяновской области — 25 градусов.

Урал

В уральских регионах холода наступят вместе с новым годом — 1 января. В Челябинской области будет до –28 градусов, в Свердловской — до –34 градусов, в Курганской и Тюменской областях — до –35 градусов.

Сильнее всего утепляться придётся жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округах — там обещают до –40 градусов.

Сибирь и Дальний Восток

В Эвенкийском, Туруханском, Таймырских районах Красноярского края 2–3 января температура достигнет –44 градусов, в Томской области столбики термометров опустятся до –33. В Новосибирской и Кемеровской областях похолодает 3–4 января.

На Камчатке с 30 декабря по 2 января ожидается до –34 градусов, а в Якутии — до –54 градусов.

С такими прогнозами можно побить очередной погодный рекорд в Москве. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов не исключал, что в ночь с 31 декабря на 1 января в столице могут быть морозы до минус 15–20. Настолько холодно в Новый год в Москве не было последние 20 лет.