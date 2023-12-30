Россиян предупредили о мошеннических розыгрышах на Новый год

По словам киберэксперта, резкого падения атак мошенников не будет и после каникул. Их самих и мошеннических ресурсов, конечно, может стать поменьше, но вряд ли спад окажется значительным. Больше вероятность, что обманщики просто переключатся на другие схемы, поменяют шаблоны и уберут новогоднюю тематику.

Специалист считает, что и после длинных выходных аферисты по-прежнему будут создавать страницы с фейковыми розыгрышами-коробочками и прочими темами, а также фишинговые ресурсы билетных сервисов и кино. Тем более повод будет — быстро наступят новые праздники: 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта.

А в целом, по мнению Егорова, в 2024 году финансовые аферисты станут ещё активнее, чем в нынешнем.

Так что начеку нужно быть и праздники, и в будни. Например, чтобы не отдать кровно заработанные при оплате по QR-коду. Как не попасться, читайте здесь.