Россиян предупредили о мошеннических розыгрышах на Новый год
Аферисты и так постоянно выдумывают новые схемы обмана, а праздники для них настоящая удача. Можно запустить «выгодные» акции и распродажи и увести честно заработанные россиянами деньги. В новогодние праздники стоит быть особенно внимательными, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
По словам киберэксперта, резкого падения атак мошенников не будет и после каникул. Их самих и мошеннических ресурсов, конечно, может стать поменьше, но вряд ли спад окажется значительным. Больше вероятность, что обманщики просто переключатся на другие схемы, поменяют шаблоны и уберут новогоднюю тематику.
Специалист считает, что и после длинных выходных аферисты по-прежнему будут создавать страницы с фейковыми розыгрышами-коробочками и прочими темами, а также фишинговые ресурсы билетных сервисов и кино. Тем более повод будет — быстро наступят новые праздники: 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта.
А в целом, по мнению Егорова, в 2024 году финансовые аферисты станут ещё активнее, чем в нынешнем.
Так что начеку нужно быть и праздники, и в будни. Например, чтобы не отдать кровно заработанные при оплате по QR-коду. Как не попасться, читайте здесь.