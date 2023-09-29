Россиян предупредили об опасной зависимости от электронных сигарет

Гамбарян предупреила, что производители вейпов и систем нагревания табака часто скрывают количество никотина в жидкостях и стиках. Рекламируемые как менее вредные гаджеты могут содержать вдвое больше токсичного вещества.

Так что много молодых людей не знают, что эти продукты вызывают зависимость ещё хуже, чем табачные изделия. Очень многие производители вовсе не пишут количество никотина в своей продукции. А исследования показывают, что в одном стике никотина в два раза больше, чем в сигарете.

К тому же синтетический никотин, который содержится в электронках, намного токсичнее и быстрее вызывает никотиновую зависимость, чем никотин табачного листа. Табачный дым поступает через трахею в лёгкие, а аэрозоли всасываются мгновенно и быстро достигают мозга. Поэтому очень быстро развивается зависимость.

Тем не менее, несмотря на все эти призывы и страшилки, молодые люди тянутся к экстриму, поэтому рассказы о вреде электронных сигарет воздействуют на них как реклама, считает академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.