Опубликовано 21 января 2024, 22:40
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Россиян призвали готовиться к новой магнитной буре. Она уже скоро
Многие россияне отслеживают прогнозы по магнитным бурям, так как замечают, что эти события влияют на их самочувствие и настроение в течение дня. Метеозависимость даже в XXI веке никто не отменял. Так вот учёные говорят, что очередную бурю стоит ждать 23 января. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышка достигнет уровня G1 к 6:00 мск.
То есть до и после этого времени будут фиксироваться геомагнитные возмущения, а уже после магнитный фон придёт в норме и всё будет в порядке.
Напомним, что уровень G1 означает слабую бурю, но даже такая может повлиять на самочувствие людей. Например, возможны головные боли, высокий пульс и перепады давления.
О том, сколько ещё терпеть вспышки на Солнце, рассказали в этом материале.