Россиян призвали готовиться к новой магнитной буре. Она уже скоро

То есть до и после этого времени будут фиксироваться геомагнитные возмущения, а уже после магнитный фон придёт в норме и всё будет в порядке.

Напомним, что уровень G1 означает слабую бурю, но даже такая может повлиять на самочувствие людей. Например, возможны головные боли, высокий пульс и перепады давления.

О том, сколько ещё терпеть вспышки на Солнце, рассказали в этом материале.