Россиян призвали готовиться к новой магнитной буре. Всё из-за мощной вспышки на Солнце

Вспышки на ближайшей к нам звезде зафиксировали в американском центре NASA и в российском центре погоды «Фобос». Оба научных центра зарегистрировали одинаковую интенсивность явления — Х2,8.

В этом обозначении буква Х отражает класс интенсивности вспышки — сильный (есть ещё М, характерный для умеренных и незначительных случаев), цифры отражают силу вспышки. От Х1 до Х10 вспышки считаются сильными, всё, что выше — уже экстремальные.

Так вот явления интенсивностью в Х2,8 не было с 2017 года. Вспышке предшествовали две более слабых — среднего уровня М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48 14 декабря, сообщили в «Фобос».

Обычно после вспышек грядут магнитные бури. На этот раз они могут быть довольно сильными, отметили в институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова. Такие магнитные бури могут приводить к сбоям в работе навигации.

Гораздо более масштабная магнитная буря может произойти в 2024 году. Интернет, как предсказывают, может выйти из строя на несколько недель.