Россиян захотели пораньше отпускать на пенсию. Где подписать?

Как напомнили авторы инициативы, по действующему законодательству мужчины могут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Но если у них есть стаж работы 42 и 37 лет соответственно, то россияне могут выйти на пенсию раньше на 2 года.

Но проблема в том, что многие россияне заканчивают обучение в 23 или 24 года и только потом идут работать, и в таком случае срок для досрочной пенсии не имеет никакого стимула. Поэтому депутаты и предлагают его понизить до 37 лет стажа для мужчин и 32 лет для женщин. Но всё равно раньше 60 лет у мужчин и 55 у женщин выйти на пенсию не получится, это нужно помнить.

Эта инициатива, по мнению депутатов, побудит россиян работать по белой схеме и поможет вывести 50% доходов из серой зоны.

В декабре некоторые пенсионеры получат две пенсии. Это коснётся тех, кто получает выплаты в начале месяца. Из-за праздников россиянам перечислят январскую пенсию в конце декабря — между 25 и 29 декабря.