Россиянам дали 3 совета, как просыпаться без будильника

3 совета, если трудно просыпаться

Обмануть организм зимним утром можно несколькими способами:

Имитировать восход солнца . Игра со светом — самый простой способ справиться с сонливостью в холодное время года. Как только проснулись — включайте свет , посоветовал врач. Этим вы заблокируете выработку мелатонина, что поможет легче проснуться. Можно ещё больше заморочиться и купить специальную умную лампу, которая имитирует рассвет.

. Игра со светом — самый простой способ справиться с сонливостью в холодное время года. Как только , посоветовал врач. Этим вы заблокируете выработку мелатонина, что поможет легче проснуться. Можно ещё больше заморочиться и купить специальную умную лампу, которая имитирует рассвет. Делать правильный завтрак . Овсянка, куриные яйца, авокадо, грецкий орех, творог, натуральные сыры, семена чиа — все эти продукты содержат полезные жиры и сложные углеводы , которые придадут вам энергии. Поднять тонус можно тёплыми бодрящими напитками — кофе или зелёным чаем, например. А ещё можно съесть яблоко — оно тоже обладает бодрящим эффектом, отметил Носков в разговоре с изданием «Доктор Питер».

. Овсянка, куриные яйца, авокадо, грецкий орех, творог, натуральные сыры, семена чиа — все эти продукты содержат , которые придадут вам энергии. Поднять тонус можно тёплыми бодрящими напитками — кофе или зелёным чаем, например. А ещё можно съесть яблоко — оно тоже обладает бодрящим эффектом, отметил Носков в разговоре с изданием «Доктор Питер». Соблюдать режим. Ложиться спать и просыпаться лучше в одно и то же время, даже в выходные и праздники. Важно подготовиться ко сну: - не наедаться, - минимизировать физическую активность, - не использовать яркий свет, особенно голубого спектра.

Имейте в виду, что время засыпания прибавляется ко времени самого сна. Так что, если вы твёрдо решили спать по 8 часов в день, лечь в кровать вам нужно раньше, оставив себе столько времени, сколько вам обычно нужно, чтобы уснуть.