15:20, 24 ноября 2023
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Россиянам дали 3 совета, как просыпаться без будильника
В холодное время года ранним утром меньше всего хочется выбираться из-под тёплого одеяла. Иногда душа так и просит отложить будильник примерно до мая. Как проснуться без проблем, даже если за окном зима, рассказал врач-терапевт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков. Всё дело в режиме, но есть и ещё пара лайфхаков.
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3 совета, если трудно просыпаться
Обмануть организм зимним утром можно несколькими способами:
- Имитировать восход солнца. Игра со светом — самый простой способ справиться с сонливостью в холодное время года. Как только проснулись — включайте свет, посоветовал врач. Этим вы заблокируете выработку мелатонина, что поможет легче проснуться. Можно ещё больше заморочиться и купить специальную умную лампу, которая имитирует рассвет.
- Делать правильный завтрак. Овсянка, куриные яйца, авокадо, грецкий орех, творог, натуральные сыры, семена чиа — все эти продукты содержат полезные жиры и сложные углеводы, которые придадут вам энергии. Поднять тонус можно тёплыми бодрящими напитками — кофе или зелёным чаем, например. А ещё можно съесть яблоко — оно тоже обладает бодрящим эффектом, отметил Носков в разговоре с изданием «Доктор Питер».
- Соблюдать режим. Ложиться спать и просыпаться лучше в одно и то же время, даже в выходные и праздники. Важно подготовиться ко сну: - не наедаться, - минимизировать физическую активность, - не использовать яркий свет, особенно голубого спектра.
Имейте в виду, что время засыпания прибавляется ко времени самого сна. Так что, если вы твёрдо решили спать по 8 часов в день, лечь в кровать вам нужно раньше, оставив себе столько времени, сколько вам обычно нужно, чтобы уснуть.