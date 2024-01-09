Россиянам дали советы, как настроиться на работу после праздников

Чем опасны затяжные праздники

Затянувшийся во времени праздник — это череда разных картинок. Сменяются события, лица, одежда, декорации. Например, сегодня детская ёлка, завтра корпоратив, потом поездка к родственникам, затем встреча с друзьями. Вокруг всё яркое: обстановка, передачи, игры. Радость чередуется с её предвкушением: 30 декабря мы ждём новогоднюю ночь, утром 1 января готовимся принимать гостей или, наоборот, едем к ним, а следом Рождество.

Такое длительное ожидание праздника и затянувшееся состояние веселья и радости непременно пойдёт на спад, перерастёт в грусть после праздников. Даже у тех, кто не переедает, не злоупотребляет алкоголем, не утруждает себя подвигами в уборке квартиры и кулинарными изысками. Почему?

Дофаминовая перезагрузка

Когда мы планируем встречу Нового года, потом его отмечаем, находимся в прекрасном настроении, мозг выбрасывает огромное количество дофамина. Этот гормон счастья и радости, который вырабатывался 10 дней без перерыва, улетучивается, а чтобы получить новую порцию удовольствия, нужно компенсировать отдыхом, немного погрустить.

Поэтому после новогодних праздников жизнь кажется серой, но лишь потому, что наступает период перезагрузки. Вспомните юные годы, когда вы всю ночь танцевали в клубе, а на следующий день отсыпались, восстанавливали силы. Так и с постновогодней хандрой. Она не имеет ничего общего с печалью. Жизнь не стала хуже, серее, просто идёт процесс восстановления.

Невротический перфекционизм

Когда у человека деструктивный перфекционизм и он хочет добиться безупречности во всём, накладывается и физическая, и психическая усталость.

Особенно это касается женщин, которые весь год работают, а в праздники превращаются в лучших матерей, идеальных жён, невесток, хозяек. Они ставят себе дедлайны: «до боя курантов надо отмыть и украсить квартиру, разобрать шкафы, обежать весь город в поисках подарков, приготовить тазики с салатами, даже если не хочется их готовить и есть. Ведь придут родители, друзья и надо всех порадовать и ни перед кем не ударить лицом в грязь». Получается, в праздники они не отдыхают, а устают ещё больше.

Сбой режима

Когда мы поздно ложимся спать не только в новогоднюю ночь, а в течение всех 10 праздничных дней, это ещё одна причина хандры после праздников. Дело в том, что мелатонин вырабатывается во время сна с 9 вечера до часа ночи. При свете дня вырабатывается серотонин — гормон хорошего настроения. Если регулярно засиживаться перед телевизором, с друзьями или гаджетами позже часа ночи, то необходимая доза мелатонина не поступит, значит, днём не будет серотонина. Постоянный недосып приводит к плохому настроению вплоть до депрессии.