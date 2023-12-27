Жизнь
14:00, 27 декабря 2023
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Россиянам рассказали о главных опасностях во время готовки

До Нового года остались считаные дни, а значит, скоро во всех домах страны начнутся приготовления к празднику. Самый тяжёлый день — 31 декабря, когда в суматохе россияне начинают нарезать салатики и готовить разные угощения. В такой обстановке легко заполучить повреждение, да и не одно. Врач, которая лечит травмы рук и пальцев, Кристен Грайдер рассказала, как правильно обращаться с ножами и бьющимися предметами.

Россиянам рассказали о главных опасностях во время готовки
© Freepik/Racool_studio

Как не порезаться при приготовлении еды

  • Разделочные доски и ручки ножей должны быть сухими.

  • Ножи — острыми. Такие не соскользнут при нарезке мяса и овощей, ведь вам не придётся на них давить.

  • Режьте в направлении от себя и не допускайте, чтобы пальцы были рядом с лезвием. Также не делайте этого прямо на ладони.

  • При разрезании круглого продукта сначала разрежьте его пополам, потом положите плоской стороной на разделочную доску и закончите.

  • Не оставляйте грязные ножи в раковине, чтобы не забыть о них и случайно не напороться.

  • Когда готовите, не отвлекайтесь на происходящее вокруг — разговоры, видео и звонки.

  • Держите пальцы подальше от блендера, даже если он не работает, но все ещё подключён к сети.

  • Не начинайте выпивать, пока не закончили с приготовлением.

  • Если со стола полетел стеклянный стакан или салатник, не пытайтесь поймать его в воздухе — лучше пусть упадёт. Соберите крупные осколки в резиновых перчатках, а следом подметите и пропылесосьте.

А чтобы было что резать, продукты сначала нужно закупить. Праздничный стол — отдельная история. Кажется, что потраченная сумма обязательно шокирует. Но вполне возможно и сэкономить на закупке даже для такого торжественного повода. Как именно, рассказала заместитель директора по развитию гастроквартала «Три вокзала. Депо» Анастасия Андрюнина.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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