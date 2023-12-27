Россиянам рассказали о главных опасностях во время готовки

Разделочные доски и ручки ножей должны быть сухими.

Ножи — острыми. Такие не соскользнут при нарезке мяса и овощей, ведь вам не придётся на них давить.

Режьте в направлении от себя и не допускайте, чтобы пальцы были рядом с лезвием. Также не делайте этого прямо на ладони.

При разрезании круглого продукта сначала разрежьте его пополам, потом положите плоской стороной на разделочную доску и закончите.

Не оставляйте грязные ножи в раковине, чтобы не забыть о них и случайно не напороться.

Когда готовите, не отвлекайтесь на происходящее вокруг — разговоры, видео и звонки.

Держите пальцы подальше от блендера, даже если он не работает, но все ещё подключён к сети.

Не начинайте выпивать, пока не закончили с приготовлением.