Россиянам рассказали о главных опасностях во время готовки
До Нового года остались считаные дни, а значит, скоро во всех домах страны начнутся приготовления к празднику. Самый тяжёлый день — 31 декабря, когда в суматохе россияне начинают нарезать салатики и готовить разные угощения. В такой обстановке легко заполучить повреждение, да и не одно. Врач, которая лечит травмы рук и пальцев, Кристен Грайдер рассказала, как правильно обращаться с ножами и бьющимися предметами.
Как не порезаться при приготовлении еды
Разделочные доски и ручки ножей должны быть сухими.
Ножи — острыми. Такие не соскользнут при нарезке мяса и овощей, ведь вам не придётся на них давить.
Режьте в направлении от себя и не допускайте, чтобы пальцы были рядом с лезвием. Также не делайте этого прямо на ладони.
При разрезании круглого продукта сначала разрежьте его пополам, потом положите плоской стороной на разделочную доску и закончите.
Не оставляйте грязные ножи в раковине, чтобы не забыть о них и случайно не напороться.
Когда готовите, не отвлекайтесь на происходящее вокруг — разговоры, видео и звонки.
Держите пальцы подальше от блендера, даже если он не работает, но все ещё подключён к сети.
Не начинайте выпивать, пока не закончили с приготовлением.
Если со стола полетел стеклянный стакан или салатник, не пытайтесь поймать его в воздухе — лучше пусть упадёт. Соберите крупные осколки в резиновых перчатках, а следом подметите и пропылесосьте.
А чтобы было что резать, продукты сначала нужно закупить. Праздничный стол — отдельная история. Кажется, что потраченная сумма обязательно шокирует. Но вполне возможно и сэкономить на закупке даже для такого торжественного повода. Как именно, рассказала заместитель директора по развитию гастроквартала «Три вокзала. Депо» Анастасия Андрюнина.