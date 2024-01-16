Россиянам дали советы, как съехать с горки и ничего себе не сломать

Травмы, которыми грозит небезопасное катание:

ушибы;

переломы. Лидер — компрессионные. Также нередки переломы костей верхних и нижних конечностей;

травмы органов брюшной и грудной полости;

черепно-мозговые травмы.

Как сделать катание безопасным

Спуск должен был оборудованным, то есть с учётом всех необходимых правил:

угол наклона — не больше 20 градусов;

трасса — без деревьев, кустов, пеньков и прочих препятствий;

внизу достаточно места для торможения.

Остальное зависит от вас. Перед тем как съехать со склона, убедитесь, что трасса свободна, посоветовал травматолог-ортопед детской больницы № 5 Андрей Грибушин. Прокатились — сразу отойдите в сторону, чтобы в вас никто не въехал.

На санках-ледянках можно скатываться только сидя и держась обеими руками. Все остальные варианты — стоя, лёжа, на коленках — опасны.

На ледянках врач посоветовал быть особо внимательным. Во-первых, эти приспособления моментально развивают скорость, и если что-то пойдёт не так, нужно упасть набок и затормозить. Во-вторых, из-за жёсткого сиденья даже на небольших неровностях можно травмировать копчик.

Тюбинг, или ватрушка, рассчитан только на одного человека. Многие любят скатываться вместе с детьми, но это категорически запрещено. Также не стоит делать из ватрушек паровозик для нескольких человек — они начинают вращаться и становятся практически неуправляемыми.

Обычные санки на льду развивают колоссальную скорость, а так как они металлические — при падении можно получить серьёзные травмы. Если во время катания что-то пошло не так и нужно затормозить, каскадёр Сергей Гуровень порекомендовал слегка выставить ноги, но не упираться ими, чтобы не улететь вперёд. При падении уходите вбок.

«Если же нас развернуло и вытянуло, соответственно, группируемся, подбородок прижимаем обязательно к груди, складываемся в позу эмбриона такую и начинаем крутиться, вращаться», — объяснил он.

Кроме катания с горы, благодаря снегу открывается множество вариантов, как провести свободное время активно и интересно. Какие зимние занятия способны заменить походы на фитнес, читайте в этом материале.