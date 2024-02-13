Россиянам дали советы, как составить идеальное резюме

Как правильно составить резюме

Оба эксперта по персоналу обратили внимание, что в резюме должны быть заполнены контактные данные, дата рождения, желаемая должность и доход, а также профессиональные и личные навыки (компетенции).

Несколько резюме

Лучше делать не одно резюме, а 3–5 штук — под каждую вакансию, порекомендовала HR-эксперт, генеральный директор TenHunter Мария Лобанова. Но желательно, чтобы у них были разные шапки — с различными названиями позиций. Причина: алгоритмы hh.ru реагируют на совпадения в описании вакансий и резюме, и чем их больше, тем выше шанс, что рекрутер обратит внимание именно на ваше.

Перечислять все варианты названия своей должности

В заголовке через слеш рекомендуется писать разные названия своих должностей. Дело в том, что зачастую получается такая ситуация: в одной компании менеджер по развитию бизнеса называется именно так, в другой — «сейлс», в третьей — менеджер по развитию направления. И таких вариаций десятки.

Фокус на цифры и достижения

Вне зависимости от того, какая должность указана в резюме, рядом нужно подробно описать ежедневные задачи, результаты в цифрах, трудности, с которыми сталкивался специалист, и пути их преодоления, отметила Лобанова.

Это помогает рекрутеру оценить, насколько соискатель понимает, какую часть бизнеса он сможет взять под свою зону ответственности.

Сделать резюме на иностранном языке

Резюме на английском по определённым параметрам ранжируется выше. Но делать такое резюме нужно только в случае, если специалист хорошо владеет иностранным языком.

Больше личностной информации

К резюме стоит всегда прикладывать фото, указывать контакты и писать расширенный блок «О себе». Это поможет рекрутеру не только познакомиться с профессиональным опытом специалиста, но и понять его личностные качества.

Больше активности

Не стоит лениться — каждый день нужно отправлять по 30–40 откликов на вакансии. Это поможет резюме набрать активность, и hh поднимет его выше.

Использовать новые инструменты

Сейчас все проактивные работодатели и рекрутеры используют различные соцсети и платформы для найма. Например, LinkedIn, TenChat. Поэтому не стоит забывать про сервис — нужно завести цифровой профиль, поддерживать активность, рассказывать о победах и достижениях.

Где разместить резюме

По словам Ладыгиной, резюме должно быть доступным на платформах по поиску работы, например hh.ru. Можно также позвонить или написать рекрутеру, если есть его контакты, или же откликнуться на вакансию через сайт компании в разделе «Карьера» / «Работа в компании». На такие отклики, по её словам, быстрее обращают внимание.