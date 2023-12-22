Россиянам дали советы, как вернуться к тренировкам после Нового года

Готовимся к возвращению в спортзал после новогодних праздников

Начните с небольших тренировок

Чтобы было легче вернуться к полноценным тренировкам, сперва введите короткие зарядки, пробежки или любые другие активности по душе.

Достаточно выделять около 30 минут в день, чтобы слегка размяться и привести мышцы в тонус. Делайте планку, отжимайтесь, качайте пресс, приседайте — для этих упражнений не требуется специальное оборудование, но они достаточно эффективны, чтобы помочь сохранить форму.

Чаще выходите на улицу

Свежий воздух поможет взбодриться, придаст сил, насытит кровь и органы кислородом. Ещё лучше — не просто гулять, а тренироваться на улице.

Пейте воду

В идеале — каждый раз, когда чувствуете жажду. Если у вас с этим проблемы, заведите питьевой трекер и отмечайте в нём каждый выпитый стакан — в сутки должно получаться 7–8 штук.

Создайте дополнительную мотивацию

Иногда одного желания снова начать тренироваться бывает недостаточно. Создать дополнительную мотивацию помогут, например, новые кроссовки, футболка, тайтсы, а может, даже фитнес-браслет. Желание поскорее «выгулять» новую форму или опробовать новый гаджет порой мотивирует сильнее чего бы то ни было, считает врач.

А ещё наладьте режим сна, следите за питанием и не пытайтесь сразу тренироваться в привычном темпе.

Помните, что организму нужно время на восстановление и возвращение в прежнюю форму.