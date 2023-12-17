Россиянам напомнили 6 случаев, когда придётся строго отчитаться перед налоговой

Ведущий юрист ЕЮС Алексей Тарасов напомнил, что россиянам нужно подавать налоговую декларацию если:

Продали квартиру, дом или другое крупное имущество. Например, если вы продали квартиру, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока владения (в среднем 5 лет). Получили подарок от физлиц, не близкий родственников или юрлиц крупную сумму денег, недвижимость, долю в квартире, машину, акции и т. д.. Получили вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключённых договоров. Сдали жилье или другое имущество в аренду. Выиграли в лотерею. Если выигрыш больше 15 000 рублей, декларацию подавать не нужно, а налог удержит организатор лотереи, а если выигрыш меньше 4000 рублей, то налог не взимается и декларация тоже не нужна. Получили деньги из-за рубежа.

Декларацию по налогу на доходы физических лиц, или 3-НДФЛ, подают в налоговую инспекцию ФНС России по месту жительства не позднее 30 апреля следующего года. Если 30 апреля выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день. Например, декларацию за 2022 год нужно подать до 2 мая 2023 года.

Налоговая декларация на доходы физических лиц подаётся один раз в год.

При этом если человеку нужен только налоговый вычет, то строгого срока подачи декларации нет. Документ можно подать в любое время в течение 3 лет.