Россиянам напомнили, что изменилось в правилах выдачи кредитов в 2024 году

Правила получения кредита: что нового в 2024 году

Во-первых, теперь рядом с процентными ставками тем же шрифтом будут указывать диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК).

«Требование касается официального сайта банка и мест для приёма заявлений на предоставление услуг даже в интернете. По общему правилу ПСК нужно указывать и в договоре при оформлении кредитных карт», — рассказала основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

По мнению директора юридического департамента «Сравни» Юлии Суворовой, указывать ПСК нужно для того, чтобы заёмщик увидел не только привлекательную ставку, но и размер полной стоимости кредита. Благодаря этому он сможет понять, сколько в итоге должен будет заплатить/переплатить.

Во-вторых, срок, в течение которого заёмщик может отказаться от договоров личного и добровольного страхования (их заключают для одобрения кредита), увеличили с 14 до 30 дней.

В-третьих, при отказе от дополнительных услуг можно получить от банка документ, фиксирующий, что условия договора кредита или займа никак не изменятся после отмены, рассказала Суворова.

По её словам, согласие на дополнительные платные услуги нужно оформлять в письменной форме: как отдельный документ или поставить отдельную подпись в таблице индивидуальных условий и в самом договоре кредита или займа. Возврат платежа за навязанные и оплаченные услуги можно будет получить через банк.

Ранее эксперты портала «Финансовая культура» рассказали, почему важно проверять свою кредитную историю.