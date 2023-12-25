Россиянам рассказали, что лучше не дарить на Новый год

По словам специалиста, универсальных правил нет: то, что одному человеку понравится, может оказаться совершенно бесполезным для другого. Лучше всего при выборе подарка ориентировать на того, кому вы его собирается дарить, а не на свои предпочтения.

В любом случае не стоит дарить статуэтки, картины, предметы интерьера, если они не впишутся в тот дизайн, который есть у человека. Пытаться украсить чужую квартиру не надо, так как велик риск, что подарок будет где-то пылиться. То же относится к сувенирам и магнитикам на холодильник.

Осторожно стоит подходить к выбору парфюмерии, косметики или одежды в качестве подарка. Если нет уверенности, что человек такое любит, то дарить не надо.

На предпочтения получателя подарка стоит ориентироваться и при выборе билетов в театр или на концерт. Это хороший презент, особенно, если он подходит под увлечения и интересы того, кому мы это дарим. Но лучше выбирать билеты с открытой датой.

Также не стоит дарить домашних питомцев и комнатные растения. Не всем могут понравиться шутливые подарки с юморными надписями — чувство юмора тоже у всех разное.

О трёх самых опасных подарках для ребёнка, рассказали здесь.