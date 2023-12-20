Любителям салютов рассказали, где их разрешено запускать

По словам эксперта, наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи нужно запускать как минимум в 20 метрах от людей, жилых домов и деревьев.

Также над площадкой не должно быть электропроводов. Полный список ограничений должен быть на сайте регионального управления МЧС или администрации города.

Адвокат напомнила, что внутри каких бы то ни было зданий запускать салюты нельзя. Исключение составляет только пиротехника первого класса — хлопушки, бенгальские огни, холодные фонтаны и прочее.

Кстати, с балкона своей квартиры запуск петарды тоже под запретом. Ещё больше об ограничениях читайте тут.