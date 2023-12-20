Любителям салютов рассказали, где их разрешено запускать
Близится Новый год, а значит, в главную ночь года и ещё несколько дней после неё россияне будут запускать салюты и фейерверки. Такие вещи всегда добавляют хорошего настроения и веселья. Правда, запускать их где попало нельзя — для этого есть правила, которые лучше соблюдать, чтобы не нарваться на штраф. О том, где можно пускать салюты, News.ru рассказала адвокат Евгения Квартальнова.
По словам эксперта, наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи нужно запускать как минимум в 20 метрах от людей, жилых домов и деревьев.
Также над площадкой не должно быть электропроводов. Полный список ограничений должен быть на сайте регионального управления МЧС или администрации города.
Адвокат напомнила, что внутри каких бы то ни было зданий запускать салюты нельзя. Исключение составляет только пиротехника первого класса — хлопушки, бенгальские огни, холодные фонтаны и прочее.
Кстати, с балкона своей квартиры запуск петарды тоже под запретом. Ещё больше об ограничениях читайте тут.