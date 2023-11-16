Россиянам напомнили, как изменятся декретные выплаты в 2024 году

Как рассчитываются декретные выплаты для работающих

Женщине, которая ушла в отпуск по беременности и родам, выплатят пособие в размере 100% среднего заработка за это время. Средний заработок определяют, деля сумму начисленных сотруднице выплат на число календарных дней за два предыдущих календарных года.

Женщине, у которой будет один ребёнок, а беременность считается неосложнённой, полагается 140 дней отпуска. Чтобы рассчитать выплаты, в её случае средний дневной заработок за прошедшие 24 месяца умножат на 140 дней. Время, когда она была в декрете с другим ребёнком или оформляла больничный, в расчёт не войдёт.

Пособие полностью платит Социальный фонд России (СФР) на основании электронного больничного по беременности и родам, который формирует медицинская организация. Выплата придёт единовременно сразу за все дни отпуска. Если роды прошли с осложнениями, женщина получит доплату за дополнительные дни уже после выписки из роддома.

Максимальный размер пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам, который начался в 2023 году, составляет 383 178,6 рубля.

Минимальное пособие рассчитывают в соответствие с МРОТ, который в 2023 году составляет 16 242 рубля: за 140 дней отпуска по беременности и родам женщина получит 74 757,2 рубля. При этом пособие будет меньше, если беременная работала неполный рабочий день или её стаж — менее шести месяцев.

Отпуск по уходу за ребёнком тоже оплачивается, но только до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года. Ежемесячное пособие будут перечислять тому, кто непосредственно находится в отпуске и ухаживает за малышом, в размере 40% от среднего заработка за последние два года. Выплаты также осуществляет СФР, но не разово, а ежемесячно.

Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми в 2023 году составляет 8591,47 рубля. Максимальный — 33 281,8 рубля, если отпуск начался в 2023 году.

Важно: если человек ухаживает за несколькими детьми, ему будут выплачивать пособие за каждого ребёнка.

Как изменятся декретные выплаты в 2024 году

С 1 февраля 2024 года размер выплат увеличится: