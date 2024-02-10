Россиянам напомнили, как вернуть часть потраченного на лечение

Налоговый вычет полагается:

за оплату услуг по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации;

за покупку лекарств по рецепту;

за уплату страховых взносов по договору ДМС на себя или членов семьи.

Максимальный размер социального вычета с 2024 года увеличился до 150 000 рублей (раньше был 120 000 рублей). В этот лимит входят все социальные вычеты — на образование, фитнес и т. д. То есть за 2024 год можно будет вернуть максимум 19 500 рублей. Но если лечение дорогостоящее, лимитов по вычету нет.

Для получения вычета потребуются следующие документы:

если лечение не дорогостоящее — договор об оказании медицинских услуг, справка об оплате с кодом 1;

если лечение дорогостоящее — договор об оказании медицинских услуг, справка об оплате с кодом 2;

за покупку препаратов — рецепт от врача и чеки;

за страховые взносы — договор страхования и чек.

Справки с кодами 1 и 2 можно получить в медучреждении по запросу.

Оформить вычет на лечение можно двумя способами. Более быстрый — через работодателя. Расходы возместят в этом же году. Для этого потребуется:

необходимые документы;

заявление о подтверждении права на получение вычета, которое нужно предоставить в налоговую по месту жительства или через личный кабинет на сайте ФНС вместе с остальными документами.

Срок рассмотрения запроса — 30 дней. Далее налоговая должна направить уведомление работодателю. От вас потребуется только написать заявление руководству.

Более долгий способ — оформить вычет через налоговую. В этом случае вычет переведут по завершении года, в котором вы оплачивали медицинские услуги.

Для оформления налогового вычета на лечение через ФНС нужно:

заполнить 3-НДФЛ через программу «Декларация» или в личном кабинете ФНС. Может потребоваться справка от работодателя о полученных доходах и удержанных суммах налога;

подать документы вместе с декларацией в налоговую по месту жительства или через портал «Госуслуги».

В этом случае проверка займёт до 3 месяцев.

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