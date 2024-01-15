Жизнь
18:40, 15 января 2024
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Россиянам напомнили, какие выплаты положены отцам-одиночкам

В России, конечно, больше женщин, воспитывающих ребёнка самостоятельно, но встречаются и отцы-одиночки. И они никак не ущемлены в правах — по закону бонусы те же, например, бесплатное питание для детей, субсидии на коммунальные услуги, запрет на увольнение. Более крупные суммы получаются благодаря разным социальным выплатам. Правительственный сайт «Объясняем.рф» напомнил, на что могут претендовать одинокие отцы.
Россиянам напомнили, какие выплаты положены отцам-одиночкам
© Freepik/freepik

Выплаты отцам-одиночкам в 2024 году

Единое пособие

Его начисляют на детей до 17 лет. Условие для получения — средний доход должен быть не выше регионального прожиточного минимума. Имущество тоже учитывают.

Оформить его можно одним из трёх способов:

— дистанционно на «Госуслугах»; — через многофункциональный центр (МФЦ); — лично в Социальном фонде России (СФР).

Материнский капитал

Эту госвыплату получают законные отцы детей. А вот отчим, который официально не зарегистрирован как отец, претендовать на неё не может.

Материнский капитал начисляют автоматически. Вот все случаи:

— мать лишена родительских прав; — признана судом недееспособной; — умерла или признана пропавшей без вести; — мужчина один усыновил ребёнка; — усыновил ребёнка вместе с женой, но позже она от усыновления отказалась.

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Для его получения отцам нужно обратиться по месту работы, а безработным, индивидуальным предпринимателям и самозанятым — в Социальный фонд.

Размер пособия — 22 909 рублей. Немного другая сумма для жителей Крайнего Севера — там учитывается районный коэффициент.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

В выплате этого пособия с 2024 года произошли изменения. Раньше его получали только в отпуске по уходу за ребёнком, теперь же начисляют и после выхода на работу.

Увеличенный налоговый вычет

Этот бонус могут получить мужчины, которые работают официально и платят налоги с дохода. На первого и второго ребёнка получится вернуть по 2800 рублей, а на третьего и далее — по 6000 рублей.

Ранее психолог назвала признаки мужчины, которому никогда не стать хорошим мужем и отцом.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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infoforme.ru, 2024 г. 18+

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