Россиянам напомнили, какие выплаты положены отцам-одиночкам

Выплаты отцам-одиночкам в 2024 году

Единое пособие

Его начисляют на детей до 17 лет. Условие для получения — средний доход должен быть не выше регионального прожиточного минимума. Имущество тоже учитывают.

Оформить его можно одним из трёх способов:

— дистанционно на «Госуслугах»; — через многофункциональный центр (МФЦ); — лично в Социальном фонде России (СФР).

Материнский капитал

Эту госвыплату получают законные отцы детей. А вот отчим, который официально не зарегистрирован как отец, претендовать на неё не может.

Материнский капитал начисляют автоматически. Вот все случаи:

— мать лишена родительских прав; — признана судом недееспособной; — умерла или признана пропавшей без вести; — мужчина один усыновил ребёнка; — усыновил ребёнка вместе с женой, но позже она от усыновления отказалась.

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Для его получения отцам нужно обратиться по месту работы, а безработным, индивидуальным предпринимателям и самозанятым — в Социальный фонд.

Размер пособия — 22 909 рублей. Немного другая сумма для жителей Крайнего Севера — там учитывается районный коэффициент.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

В выплате этого пособия с 2024 года произошли изменения. Раньше его получали только в отпуске по уходу за ребёнком, теперь же начисляют и после выхода на работу.

Увеличенный налоговый вычет

Этот бонус могут получить мужчины, которые работают официально и платят налоги с дохода. На первого и второго ребёнка получится вернуть по 2800 рублей, а на третьего и далее — по 6000 рублей.

Ранее психолог назвала признаки мужчины, которому никогда не стать хорошим мужем и отцом.