Россиянам напомнили, какие выплаты положены отцам-одиночкам
Выплаты отцам-одиночкам в 2024 году
Единое пособие
Его начисляют на детей до 17 лет. Условие для получения — средний доход должен быть не выше регионального прожиточного минимума. Имущество тоже учитывают.
Оформить его можно одним из трёх способов:
— дистанционно на «Госуслугах»; — через многофункциональный центр (МФЦ); — лично в Социальном фонде России (СФР).
Материнский капитал
Эту госвыплату получают законные отцы детей. А вот отчим, который официально не зарегистрирован как отец, претендовать на неё не может.
Материнский капитал начисляют автоматически. Вот все случаи:
— мать лишена родительских прав; — признана судом недееспособной; — умерла или признана пропавшей без вести; — мужчина один усыновил ребёнка; — усыновил ребёнка вместе с женой, но позже она от усыновления отказалась.
Единовременное пособие при рождении ребёнка
Для его получения отцам нужно обратиться по месту работы, а безработным, индивидуальным предпринимателям и самозанятым — в Социальный фонд.
Размер пособия — 22 909 рублей. Немного другая сумма для жителей Крайнего Севера — там учитывается районный коэффициент.
Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
В выплате этого пособия с 2024 года произошли изменения. Раньше его получали только в отпуске по уходу за ребёнком, теперь же начисляют и после выхода на работу.
Увеличенный налоговый вычет
Этот бонус могут получить мужчины, которые работают официально и платят налоги с дохода. На первого и второго ребёнка получится вернуть по 2800 рублей, а на третьего и далее — по 6000 рублей.
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